新北超商遭搶 受傷店員與民眾制伏歹徒送警

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市新店警分局今晚表示，中正路一家超商，晚間7時許遭搶；呂姓男子消費後趁機欲搶走捐獻箱的現金。過程中，超商店員受傷忍痛與熱心民眾合力追捕，制伏呂嫌後報警送辦。

新店警分局表示，今晚約7時18分據報，位於新店區中正路的某超商遭搶劫，江陵派出所線上警網，立即調派10名警力前往處理。

警方說，到場時，高姓超商店員、熱心鮑姓男子，已制伏涉嫌搶劫的呂男，限制其行動。警方逮捕後，帶回派出所詢問，並查扣贓款新台幣361元，起出鋁製球棒、剪刀等。

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警方說，初步調查，呂嫌約晚間7時許，先進入店內消費，趁店員離開櫃台時，拿起超商愛心捐獻箱就要離開往外跑。過程中，捐獻箱斷裂，捐款灑在地上，呂嫌撿拾金錢，奪取贓款後逃跑。

警方說，店員高男發現後，與熱心的鮑姓男子一起追趕，呂嫌在戶外邊跑邊拿出鋁製球棒攻擊，造成超商店員臉部、膝蓋紅腫擦挫傷。全案將於詢問後，擬依涉嫌準強盜罪嫌，移送檢方偵辦。（編輯：方沛清）1111224