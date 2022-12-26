更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看
政治

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北韓無人機入侵領空 南韓數次射擊警告派戰機反擊1架卻墜毀
首頁 / 社會

開車拒酒測遭罰18萬元 保時捷男遭扣薪後繳清

2022/12/26 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）曾姓男子去年拒絕實施酒測遭罰18萬元，經分期只繳1萬元後不繳，行政執行署台北分署清查資產，發現他有一輛保時捷汽車及薪資所得，執行扣押薪資命令後隔天，曾男繳清欠款。

行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，年約40歲的曾姓男子於民國110年11月間在台北市長安東路住家附近開車遇警方臨檢，因拒絕實施酒測，在現場跟警察盧了很久，警方依法以「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」開罰新台幣18萬元。

曾男至台北市交通事件裁決所申請分18期繳納，但僅繳納1期即停繳，滯欠17萬元。

案經北巿交裁所移送台北分署，執行人員發現曾男名下有一輛101年份3500C.C.的保時捷汽車，在某間有限公司有薪資所得，因此通知曾男處理但未獲理會，核發執行命令扣押曾男薪資。

未料，隔天曾男在一位年長者陪同下到台北分署，由年長者從牛皮紙袋中拿出現金17萬元，並表示要繳清全部欠款。

台北分署再次呼籲，政府對酒駕零容忍，酒駕罰鍰一定強力執行；請民眾不要心存僥倖，喝酒就絕對不要開車或騎車，尊重自己與他人生命，讓社會更平安祥和。（編輯：李亨山）1111226

#台北分署
#開車拒酒測
#保時捷男
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族