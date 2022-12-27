媒體參與國民法官模擬法庭 實際體驗審判過程

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（中央社記者林長順台北27日電）國民法官制度將於明年1月1日起正式施行，司法院今天舉辦「國民法官模擬法庭媒體場次」活動，廣邀電子及平面媒體從業人員參與，藉由擔任模擬法庭的國民法官，親身全程體驗國民參與審判案件的審理及評議過程。

這次活動共有46家媒體、95名媒體從業人員參加，先從到場的媒體中隨機抽選國民法官、備位國民法官，宣誓後，聽取審判長的審前說明，再逐一踐行開審陳述、證人交互詰問、調查書證、物證、言詞辯論等程序。

這次模擬案件為「姊弟因細故發生口角、爭執所導致的殺人未遂案件」，國民法官聽取檢察官、被告與辯護人雙方的主張與證據後，進行終局評議、並當場宣示判決結果。

為因應參與情形踴躍，未獲抽選為國民法官、備位國民法官的媒體記者另組成影子團，分別由法官帶領進行評議討論。

司法院刑事廳廳長李釱任表示，本次特別商請庭長、法官、檢察官、律師分別擔任模擬法庭審判長、檢察官、辯護人及影子團法官職務，且因模擬案件被害人罹有精神障礙，更邀請台北榮民總醫院、桃園療養院精神科醫師團現場指導，期能讓審判程序更貼近真實，呈現實際案例可能遭遇的嚴肅課題。

除模擬法庭外，活動中也簡要回顧、總結國民法官法通過2年來的制度施行籌備情形，由司法院刑事廳報告國民法官制度施行籌備工作概覽，並簡介接觸、訪談國民法官的注意事項。

活動後的座談會中，司法院刑事廳解說國民參與審判的制度理念與具體規劃，並由國民法官、檢察官、辯護人、審判長與影子團法官暢談參與本活動的心得，現場提問踴躍、互動熱烈。（編輯：李亨山）1111227