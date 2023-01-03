國民法官身分保密防騷擾報復 洩漏者可處6月徒刑

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司法院表示，國民法官個人或是他人依法不能洩漏國民法官個人身分資料，否則可處6月徒刑。圖為新北地方法院2020年辦理國民法官模擬法庭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北3日電）國民法官新制已施行，司法院表示，國民法官個人或是他人依法不能洩漏國民法官個人身分資料，否則可處6月徒刑，且身分曝光怕會引發騷擾、行賄、遭報復等，已定相關刑責。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。

司法院發言人張永宏今天告訴中央社記者，為保障國民法官在審理期間能公正審理，所以在這段時間個人資料是不能揭露的，國民法官在法庭內也是以代號（1-6）區別，並不會掛上國民法官本人名字。

張永宏指出，國民法官法已明文規定，在審判期間，不管是國民法官個人或是知道其他個人資料，依法都是不能洩漏；因為這樣的洩漏會導致國民法官身分曝光，可能會引發後續騷擾、不當接觸，甚至是更嚴重會有行賄問題存在。

他表示，國民法官法第40條規定，任何人包含國民法官本人都不可以洩漏個人資料，但有些情形是有例外的，例如被選為國民法官須向公司請假，或是國民法官本人要向親友說明最近去哪裡，以及被選上國民法官者要與法院聯絡，法院人員因此知道他是國民法官的身分，這樣身分揭露是必要的，因此列為例外。

另外，國民法官結束審理工作後，若願意告訴別人當過國民法官，這點則是沒有觸法問題，但是還是不能揭露其他國民法官的身分資料，因為其他國民法官並沒有授權可以揭露身分。

張永宏指出，洩漏國民法官個人身分資料，會被科以刑責是指沒有必要而去揭露個人身分資料，依國民法官法第98條規定，可判處6月以下徒刑，併科新台幣8萬元以下罰金。

國民法官涉及行收賄的刑責部分，張永宏指出，國民法官在參與審理期間與職業法官是完全相同的，可以分為2部分來看，首先，國民法官若受不住誘惑而收賄（不正利益）做出不當行為，依照國民法官法第94條規定，可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，包含候選國民法官在還沒當上就已收賄也一樣會被處罰。

其次，行賄國民法官的人，依照國民法官法第95條規定，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

記者提問，國民法官擔心遭報復，法律上有何保障。

對此，張永宏指出，先前已提到個人身分資料有保障，至於審判期間，審判長若在審理時發現國民法官可能遭受威脅，可以對國民法官施以一定人身保護。

例如請轄區警方保護安全，如果狀況非常嚴重，像是之前在美國出現黑道威脅情形，審判長甚至可以宣布這個案子不要國民法官審理，回歸到由職業法官審理，避免國民法官受到過多威脅。

張永宏舉例，如果真的發生有人威脅國民法官，不管是逼迫國民法官要怎麼判，或是審判完對國民法官不滿而施以報復，依照國民法官法第96條規定，只要有犯罪，一律加重其刑1/2。

他表示，上述情況，如果所涉犯罪為本刑5年以上有期徒刑，因為被告對國民法官犯罪，本刑將一口氣升到7年半以上有期徒刑。（編輯：戴光育）1120103