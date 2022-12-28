8軍團戰車砲壓死士兵 屏檢偵結連長緩起訴

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣28日電）陸軍8軍團裝甲564旅今年7月「聯勇操演」，全姓士兵遭戰車砲塔重擊死亡意外。屏東地檢署偵結起訴胡姓連長，考量胡男一時失慮且與被害人家屬和解，同意予以緩起訴處分。

檢察官調查認定，胡姓連長未依規定使軍事訓練役人員執行需具證照或簽證勤務，具有過失並導致全姓二兵死亡，涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第276條過失致死罪。

屏檢調查，564旅今年7月21日在屏東縣恆春鎮三軍聯訓基地進行「聯勇操演」，當天上午8時10分執行「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」，時任564旅聯兵三營戰二連胡姓上尉連長，明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證勤務，仍指派軍事訓練役全姓二兵等人從事鑑定前戰車保養工作。

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過程中車號軍9-20349號戰車因砲塔電源異常，致砲塔瞬時大幅度作動上仰，全男背部遭砲尾環配重盤重壓並卡住，雖經在場士官兵協力脫困送醫急救，仍於當晚9時22分因肺臟撕裂傷、氣血胸、機械性窒息、頸部血腫、胸背部壓挫傷併左側多處肋骨骨折、第1及2胸椎骨折等傷重不治。

承辦檢察官調查，胡姓連長明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證勤務，全姓二兵僅具步槍兵專長合格簽證，仍核定執行協助鑑定勤務，致全男因意外死亡，顯有過失。考慮胡男沒前科，且已與被害人家屬達成和解，被害人家屬並同意檢方予以緩起訴處分，胡男應向公庫支付新台幣10萬元，以啟自新。（編輯：孫承武）1111228