苗栗銅鑼聚眾鬥毆惡煞連砸8車 警逮14嫌偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗銅鑼一處產業道路28日發生聚眾鬥毆事件，有8輛汽車遭砸毀、4人受傷，警方持續偵辦以釐清案情。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣銅鑼鄉一處產業道路今天發生聚眾鬥毆事件，有8輛汽車遭砸毀、4人受傷，警方獲報到場時，參與鬥毆人員已離去，經成立專案小組陸續帶回14名涉案人偵辦，全案釐清中。

根據網路流傳影片，一群惡煞上午8時許在苗栗縣銅鑼鄉一處偏僻道路旁，持棍棒、磚頭及石塊朝停在路邊的8輛汽車猛砸，其中不乏雙B進口轎車，每輛車擋風玻璃碎裂、後視鏡、車燈及天窗都被敲破，殘骸散落一地。

當地民眾指出，上午7時許有數十名陌生黑衣人聚集在附近吃早餐，經詢問對方聲稱是要去爬山，到了8時許卻聽見一陣猛烈敲擊聲響，朝聲響處望去才發現爆發鬥毆砸車事件，嚇得趕緊報警。

苗栗縣警察局苗栗分局長林永勝接受媒體聯訪表示，員警獲報趕往處置時，參與鬥毆人員已離去，留下遭砸毀的多部自小客車，另有4人在鬥毆過程中受傷，隨即指派採證小組到場採證，並成立專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

林永勝指出，經查雙方人馬互有嫌隙，目前已掌握雙方參與聚眾鬥毆身分，並陸續拘獲14名涉嫌人到案，將持續緝捕其餘涉案人員，相關鬥毆原因，警方正在釐清中。（編輯：陳仁華）1111228