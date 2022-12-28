更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園以北、東北部跨年夜有雨 元旦迎曙光要碰運氣
首頁 / 社會

苗栗銅鑼聚眾鬥毆惡煞連砸8車 警逮14嫌偵辦

2022/12/28 19:47（12/28 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗銅鑼一處產業道路28日發生聚眾鬥毆事件，有8輛汽車遭砸毀、4人受傷，警方持續偵辦以釐清案情。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日
苗栗銅鑼一處產業道路28日發生聚眾鬥毆事件，有8輛汽車遭砸毀、4人受傷，警方持續偵辦以釐清案情。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣銅鑼鄉一處產業道路今天發生聚眾鬥毆事件，有8輛汽車遭砸毀、4人受傷，警方獲報到場時，參與鬥毆人員已離去，經成立專案小組陸續帶回14名涉案人偵辦，全案釐清中。

根據網路流傳影片，一群惡煞上午8時許在苗栗縣銅鑼鄉一處偏僻道路旁，持棍棒、磚頭及石塊朝停在路邊的8輛汽車猛砸，其中不乏雙B進口轎車，每輛車擋風玻璃碎裂、後視鏡、車燈及天窗都被敲破，殘骸散落一地。

當地民眾指出，上午7時許有數十名陌生黑衣人聚集在附近吃早餐，經詢問對方聲稱是要去爬山，到了8時許卻聽見一陣猛烈敲擊聲響，朝聲響處望去才發現爆發鬥毆砸車事件，嚇得趕緊報警。

苗栗縣警察局苗栗分局長林永勝接受媒體聯訪表示，員警獲報趕往處置時，參與鬥毆人員已離去，留下遭砸毀的多部自小客車，另有4人在鬥毆過程中受傷，隨即指派採證小組到場採證，並成立專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

林永勝指出，經查雙方人馬互有嫌隙，目前已掌握雙方參與聚眾鬥毆身分，並陸續拘獲14名涉嫌人到案，將持續緝捕其餘涉案人員，相關鬥毆原因，警方正在釐清中。（編輯：陳仁華）1111228

苗栗縣銅鑼鄉一處產業道路28日發生聚眾鬥毆事件，警方到場時參與鬥毆人員已離去，經成立專案小組追查，已陸續帶回多名涉案人偵辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日
苗栗縣銅鑼鄉一處產業道路28日發生聚眾鬥毆事件，警方到場時參與鬥毆人員已離去，經成立專案小組追查，已陸續帶回多名涉案人偵辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日
#林永勝
#苗栗地檢署
#苗栗縣銅鑼鄉
林永勝
男子持槍闖店鋪打劫2萬餘元 逃逸30小時落網
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族