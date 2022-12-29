彰化北斗鎮長涉貪更一審有罪 依法仍可續任

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利罪，二審遭判刑1年10個月，褫奪公權2年提上訴，今年3月被停職，李玄在連任鎮長成功，更一審判決出爐維持原判，但依法仍可續任鎮長。

李玄在2017年因受鎮民請託，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，二審依貪污圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金新台幣100萬元，全案再上訴最高法院後，今年6月發回更一審，12月27日宣判維持二審原判刑度。

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李玄在今年3月被停職，縣府派人代理，而李玄在以無黨籍參選北斗鎮長，連任成功；縣府民政處人員今天指出，依地制法規定，凡涉貪污治罪條例圖利罪而停職的鄉鎮長，經依法參選再度當選原公職並就職者，即不再適用該項規定，依法可續任鎮長，除非判刑定讞，才需依規定解除職務。

李玄在昨天接受媒體聯訪時說，自己用參選來捍衛名譽，也會再上訴，相信司法會還他清白。（編輯：黃世雅）1111229