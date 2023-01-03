女登金子山摔傷無法行走 受困3夜陸空接力救出

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）2名登山者去年12月31日從郡大林道前往金子山，預計1月2日下山，其中陳姓女子摔倒腳扭傷，前幾天山區天氣不佳直升機無法出勤，搜救隊接駁背負陳女，越過多處坍方、險象環生，今天由直升機接力吊掛送醫。

一名住新北市45歲陳姓女子與隊友攀登信義鄉海拔3005公尺的金子山，去年12月31日不慎摔傷造成左手骨折、右腳扭傷，意識清楚但無法行走，張姓隊友求救，南投縣消防局通報轄區第三大隊動員山搜人員，同時向內政部消防署申請直升機協助，但因入夜無法執行。

第三大隊今天發布新聞稿表示，當天也獲報一名26歲朱姓女子隨隊從郡大林道前往郡大山迷路求救案，因此分別派2組共7名警義消趕往救援，當晚順利尋獲朱女，深夜帶回信義消防分隊與同行友人會合後自行離去；另一方面執行金子山搜救案人員，持續執行任務。

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第三大隊表示，金子山搜救組員今年1月1日清晨拔營繼續推進，當天下午接觸傷者陳女，消防局指揮科申請直升機協助下撤，但因山區天氣持續不佳，直升機無法出勤，為爭取時效，搜救隊1月2日背負陳女下山，前進指揮所另增派第3梯次2名山搜人員協助接駁。

第三大隊指出，山區天氣不佳、雨勢大及濃霧影響視線，搜救隊背負陳女越過多處坍方地形，險象環生且下撤進度緩慢，最後在一處大崩壁考量強行通過有滑落危險而在安全處紮營；所幸今天上午山區天氣稍轉晴，直升機立即飛入山載出，降落信義鄉同富起降場，再由玉山分隊救護車載陳女至竹山秀傳醫院就醫。（編輯：陳仁華）1120103