美學中心用非法進口器材除毛 刑事局逮2嫌送辦

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北市信義區一間美學中心自行進口違法醫療器材脫毛儀、並雇用美容師營業使用，且有多名藝人、網美分享消費心得，非法獲利逾新台幣上千萬元，刑事局獲報循線查獲2名負責人送辦，並查扣醫療器材、手機等。中央社記者黃麗芸攝 112年1月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）北市信義區一間美學中心自行進口違法醫療器材脫毛儀、並雇用美容師營業使用，且有多名藝人、網美分享消費心得，非法獲利逾新台幣上千萬元，刑事局接獲檢舉循線查獲2名負責人送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊大隊長黃水願表示，去年10月接獲民眾檢舉，指北市信義區有間美學中心自民國105年3月成立營業迄今，未向衛福部食藥署申請醫療器材查驗登記。

同時，業者在未取得合法醫療器材許可證情形下，擅自從中國大陸進口違法醫療器材「OPT冰點脫毛儀」，單價約人民幣3至4萬元（約新台幣13.4萬元至17.8萬元），並雇用美容師操作營業，還向顧客謊稱此醫療器材為美容儀器，不須醫師資格即可操作，藉由除毛服務向顧客收取費用，從中獲取不法暴利。

警方獲報後立即組成專案小組調查，發現公司現場負責人34歲張女於社群網站臉書設立粉絲專頁，追蹤人數逾萬人，內容主打使用日本最流行的除毛技術，並經常分享多名藝人、網紅的消費心得廣宣。

經調查了解，業者年營業額約新台幣逾千萬元，且顧客名單也有1000多人。

刑事局經蒐證完備後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，於去年12月22日至台北市信義區和文山區等4處同步執行搜索，當場查獲主嫌張女向客人操作除毛儀器，並查扣醫療器材（OPT冰點脫毛儀）3台、手機3支、平板電腦2台、電腦主機1台。

並於張女和男友38歲黃男（公司實際負責人）同居的文山區住處起獲現金新台幣590萬元等贓證物。

2人到案後都矢口否認有使用上述機器進行除毛課程，全案詢後依涉違醫師法和藥事法等罪解送北檢偵辦，其中張女以新台幣5萬元交保，至於廣宣藝人、網美是否涉及不實代言情事，有待後續調查釐清。（編輯：李亨山）1120103