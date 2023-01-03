高雄8童發展遲緩 4親戚屋內吸毒釀禍判6到9月

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄警方透過2月大死亡男嬰體內驗出毒品，進而在同屋救出8名2到8歲發展遲緩兒童，經追查發現是幼童父母、姑丈、伯父等4人在屋內吸毒，依妨害幼童發育罪判6到9月。

高雄地方法院審理時，4名大人均坦承在屋內吸毒，且死亡男嬰的呂姓父親、周姓母親、吳姓姑丈還有毒品前科，據此依妨害幼童發育罪判呂父7個月、周母8個月、吳男9個月徒刑。呂父另涉幫助施用第2級毒品罪，另判2個月徒刑、可易科罰金。

至於男嬰呂姓伯父部分，法官審理時考量其初犯，且事後積極參與戒癮，因此依妨害兒童發育罪判處有期徒刑6個月、緩刑3年。但期間每3個月需自費提供檢驗毛髮報告，確認沒有再犯吸毒。至於4人涉吸毒部分，目前另案偵辦中。

全案起於高雄地檢署民國109年11月11日接獲通報2月大男嬰死亡，經法醫解剖相驗，確認男嬰是因支氣管肺炎併水腫死亡，初步排除他殺嫌疑。但其血液、尿液均含有第2級毒品甲基安非他命，懷疑生前遭人施用毒品，檢方主動簽分偵辦，並指揮高雄市政府警察局前鎮分局、婦幼警察隊共組專案小組追查。

檢方蒐證鎖定涉案人，指揮員警持搜索票前往男嬰同住家人住處搜索，當場扣得安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，並以現行犯逮捕與男嬰同住的男嬰周姓母親、吳姓姑丈、呂姓伯父等3人。警方救出周女另2個小孩、吳男的5個孩子，以及呂男的1個孩子後，發現8名2歲到8歲幼童體內也有安非他命毒品反應，立即通報系統聯繫高市府社會局。

家暴防治中心獲報後，發現8個小孩都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。暫時先將8名孩童安置庇護場所照顧，透過專業評量與配合檢警偵辦，掌握身心狀況。

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檢方調查，周女等3人長期在住處以燒烤方式吸毒，且檢方搜索時另發現3人不顧同住、在封閉室內空間吸食毒品。但3人接受檢方訊問時，否認有對同住孩童餵毒。

檢方認為3人涉犯刑法第286條妨害幼童發育及毒品危害防制條例第6條非法使人施用毒品罪嫌重大，均諭令新台幣1萬到3萬元交保候傳。另也拘提檢方搜索時，不在家的呂父到案。雄檢偵結後，將4人依妨害幼童發育等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1120103