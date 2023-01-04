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同欣電併勝麗涉內線交易 富鑫創投董事長遭訴

2023/1/4 10:30
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（中央社記者林長順台北4日電）同欣電子於民國108年間宣布併購勝麗公司。富鑫創投董事長邱羅火與妻、兒涉內線交易，到案後自白犯罪。台北地檢署今天依違反證券交易法起訴3人，並請法院減輕其刑和宣告緩刑。

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電子於108年12月27日宣布，將以換股方式收購同業勝麗，以1股勝麗普通股轉換成同欣電1.244股，股份轉換基準日暫定為109年6月30日，勝麗未來將下櫃成為同欣電百分百持有的子公司。

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檢調獲報，邱羅火與妻子、兒子知悉這項重大消息後，涉嫌於禁止交易期間內，從事內線交易，不法所得新台幣138萬餘元，涉嫌違反證券交易法。

台北地檢署今年4月間指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，並約談邱羅火及妻、兒到案說明。3人在偵查中自白犯罪並自動繳回犯罪所得，檢察官今天依證券交易法起訴3人，並請法院依法減輕其刑並宣告緩刑。（編輯：方沛清）1120104

#邱羅火
#同業勝麗
#同欣電百分百
邱羅火
同欣電併勝麗傳內線交易 檢調再傳創投董事長
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