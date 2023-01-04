矯正署產品商城改版 電子支付更便捷購物

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法務部4日舉行媒體茶敘，矯正署副署長葉貞伶會中表示，法務部近年推動一監所一特色，各監所都有其特色自營產品，為因應近年消費型態轉變，矯正商城也完成改版，結合多元電子支付及優化行動裝置瀏覽等。中央社記者劉世怡攝 112年1月4日

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（中央社記者劉世怡台北4日電）矯正署今天表示，所屬監所自營滴雞精等產品受歡迎，為因應近年消費者購物型態轉變，矯正商城完成改版，新增線上金流串接，結合多元電子支付及優化行動裝置瀏覽，更便捷購物。

法務部舉行媒體茶敘，由矯正署進行專題報告，副署長葉貞伶表示，法務部近年推動一監所一特色，各監所都有其特色自營產品，像是滴雞精、飛魚卵香腸等。

葉貞伶指出，為拓展監所自營作業產品銷售管道，法務部於民國96年6月建置啟用矯正機關自營產品展售商城，迄今已超過15年，為因應近年消費者購物型態轉變，去年111年12月完成商城改版，給消費者更便捷的購物體驗，改版新增2大重點功能。

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首先，行動裝置瀏覽優化部分，新增響應式介面，供不同裝置可自由瀏覽；第2，線上金流串接部分，結合多元電子支付平台（信用卡、台灣pay、7-11 ibon付款及虛擬代碼簡訊繳款等），線上直接付款訂購，不再需要打電話確認訂單。

法務部長蔡清祥於茶敘時指出，監所不只製造食衣住行各項商品，也傳承各種即將失傳的技藝，例如製作花燈；他強調，監所的教化功能，除了讓受刑人學得一技之長、復歸社會，更重要的是要改變某些受刑人好逸惡勞的習性。（編輯：方沛清）1120104