台東年度測速王 富岡港照相桿擊敗南迴殺手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年剛啟用的台東富岡路段雙向測速照相桿，2022年取締違規件數18955件，拿下冠軍，因剛好一旁餐飲店有金雞意象，民眾戲稱是名副其實的「金雞母」。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東年度公路測速照相取締違規件數統計出爐，海岸公路新設的富岡港測速照相桿以18955件擊敗「南迴殺手」安朔交控中心的測速桿。

台東縣警察局交通隊統計2022年台東縣測速照相桿取締違規74179件，前5名分別是台11線（海岸公路）158公里富岡測速桿18955件、台9線（縱谷）315公里米國學校測速桿8738件、台11線84公里長光段測速桿7413件、台9線（南迴）427公里安朔交控中心測速桿6897件及台9線（南迴）378公里美和派出所測速桿4405件。

「南迴改」2019年底通車後，進入安朔高架路段前的安朔中心測速照相桿，連續2年測速超速違規件數都是最多，也因此被用路人封為「南迴殺手」，去年意外滑落至第4名。

大武分局表示，這幾年警方強力宣導和取締，且南迴改已通車3年，駕駛對這路段的交通規定也很熟悉了，該減速的就會減速，「這是好現象」。

去年剛啟用的富岡路段雙向測速照相桿，去年取締18955件，拿下冠軍，因剛好一旁餐飲店有金雞意象，民眾戲稱是名副其實的「金雞母」。

台東縣警察局交通隊提醒，春節將至，用路人返鄉或出遊應遵守速限行駛，設置測速照相桿的目的就是提醒減速慢行，且前後都有設置警示號誌牌，預先提醒駕駛，千萬別僥倖違規超速。（編輯：郭諭儒）1120110