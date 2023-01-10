柬埔寨人蛇集團幹部裝被害人 雄檢戳破謊言起訴

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高市刑大偵破柬埔寨跨國人蛇集團「萬古集團」，以一條龍服務指示在台成員招募，其中葉姓女幹部稱自己是受騙赴柬埔寨工作，但雄檢查出不實，今天依詐欺等罪起訴。

葉女接受偵查時辯稱，不知道前往柬埔寨是從事詐騙集團，自己也是受騙過去，遭脅迫才從事招募工作。但檢警從她和王姓幹部、「萬古集團」劉姓主嫌「安哥」夫婦對話訊息查出，從頭到尾都知道是出國從事詐騙，且更宣稱要積極拉人賺取獎金，甚至誘騙不知情友人，不從即毆打等，也未向心急如焚的家人求救，足證其為加害人身分。

雄檢偵結後，粗估葉女至少誘騙3名台灣人前往柬埔寨。今天依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪將她跟王姓幹部依法起訴。至於集團主嫌仍另案偵辦中。

全案起於一名網友日前在臉書發文指控，詐騙人蛇集團主嫌「安哥」在柬埔寨波哥山上擔任主管，更爆料受騙的台灣人會被電擊、毒打等。

高雄市政府警察局刑事警察大隊獲報後執行「靖柬專案」成果，由刑大統合所屬17個分局及相關單位共組專案小組，偵破人口販運組織（目前仍有3人在境外追緝中）。

遭網友指控的劉姓主嫌藏身於柬埔寨貢布省波哥山上，涉唆使在台集團成員於臉書或IG社群平台張貼炫富照，散布「高薪、輕鬆」工作、旅遊等假訊息誘騙台灣人。一旦被害人抵達後，就收走手機限制自由，未達工作要求或企圖逃跑，則會被言詞恐嚇甚至毆打，進而使被害人只得向在台家屬求援給付贖金放人。

高市警方掌握情資後組成專案小組，去年8月22日至24日持拘票、搜索票兵分多路逮人，帶回集團旗下8人，「安哥」與2名集團幹部則因還在境外，後續將與中央單位通力合作緝捕。

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警方調查，以「安哥」為首的人蛇組織以包括代辦護照、住宿、搭機等一條龍服務方式誘騙國人至柬埔寨，且集團成員分工明確，甚至還有被「安哥」誘騙的被害者加入集團，繼續招募其他民眾跳入火坑。

專案小組初步了解，只要成功招募1人赴柬，集團成員就能領取至少3000元美金（約新台幣9萬元）報酬。目前有6名受害者已付贖成功返台，贖金約在2萬元美金（約新台幣60萬元），詳細受害者仍待擴大追查。（編輯：郭諭儒）1120110