高雄某公司兩度遭砸 警逮2嫌初判兩案無關聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄凱旋三路一間公司前幾天才遭人砸店開車衝撞，不料今天凌晨又遭人倒車衝撞，警方逮捕王姓、黃姓嫌犯到案，依妨害秩序等罪送辦，初判兩案並無關聯。

對此，高雄市長陳其邁上午出席鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁新建工程通車典禮，會前接受媒體聯訪表示，兩案事發原因不同，日前發生的砸店事件是因員工在網路上互嗆，今天這起則是老闆債務糾紛所致。

陳其邁指出，年節將至，已指示市警局徹底落實、嚴格執行相關工作，包括清源專案及相關治安工作，守護市民安全。

高雄市政府警察局苓雅分局凌晨0時許獲報，苓雅區凱旋三路發生汽車撞擊公司鐵捲門，分局偵查隊及轄區三多所到場，當場逮捕開車衝撞的19歲主嫌王男及同車的20歲黃男，並查扣犯案自小客車，另發現現場還有1輛自小客車逃逸。警方與刑大偵六隊組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，已鎖定車號全力追緝2名涉案共犯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，由於王男、黃男友人，在逃的19歲黃姓男子遭公司葉姓員工積欠80萬元欠款遲未歸還，因此唆使2人出氣，才開車衝撞犯案。警方將2人依刑法恐嚇、毀損、妨害秩序等罪移送高雄地檢署偵辦，也將持續追緝在逃的黃男和另名共犯。

此外，警方經調閱沿線監視器影像，針對涉案車輛無照駕駛、牌照註銷、未依規定使用燈光、不依標誌標線及號誌行駛、不依規定駛入來車道，彎道處倒車等各項交通違規行為，共告發9件，罰鍰金額新台幣3萬8400元。（編輯：郭諭儒）1120110