北市春安消防演習模擬KTV大火 19車80人馳援

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農曆春節即將到來，台北市消防局11日動員大量人車模擬KTV包廂遭縱火情境，進行架梯人命救助演練，過程逼真。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）為提供民眾農曆年節期間安全消費環境，台北市消防局今天動員19車、80警消模擬KTV包廂遭縱火情境，進行架梯人命救助演練，過程逼真，並呼籲民眾用電謹記「5不1沒有」。

消防局發布新聞稿表示，為因應農曆新年到來，且疫情趨緩，預期各大賣場和觀光場所將湧進大批人潮，造成場所用火、用電頻率增加，相形也提高災害風險，為提供民眾安全消費環境，第一救災救護大隊上午特別至中正區中華路的錢櫃台北中華新館舉行春節期間消防搶救演練。

演練情境，消防局說，是模擬店家3樓包廂有顧客酒醉爭執，情緒失控後憤而點火，造成現場起火燃燒、濃煙密佈，場所火警受信總機啟動發出警報，現場員工立即使用手機視訊119報案，啟動自衛消防編組作業，進行初期滅火、避難引導、安全防護及救護等任務，合計動員36名員工。

同時，消防局接獲報案後，立即派遣各式救災救護車19輛、警消80人前往執行搶救工作，針對「自衛消防編組、傷患救護處理、指揮幕僚作業及快速救援小組、架梯人命救助、破壞及人命搜救、雲梯車升梯救援、通風排煙、滅火攻擊」等項目演習，過程生動逼真。

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消防局呼籲，民眾進入公共場所應先了解避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，配合工作人員引導。

由於今年年假長達10天，消防局提醒，民眾長假外出時，家中電器設備也要謹記「5不1沒有」觀念，以防範電器火災發生。包括為用電「不」負載、電源插頭「不」長插、電線「不」捆綁、插頭「不」潮濕污損、電器周圍「不」放可燃物、「沒有」安全標章不用。（編輯：方沛清）1120111