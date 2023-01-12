詐騙車手黑吃黑侵吞贓款遭囚禁 高市刑大逮3嫌

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）在投資詐騙集團旗下工作的洪姓車手因領錢時「黑吃黑」侵吞贓款，遭集團陳姓主嫌誘出囚禁，脅迫交出帳戶；高市刑大一舉逮獲陳男、洪男及柯姓共犯到案，依詐欺等罪嫌送辦。

高雄市警察局刑事警察大隊日前接獲線報，指疑似詐欺車手前往銀行辦理銷戶，且要將戶頭內新台幣200萬元全數提領，員警到場後確認33歲洪男詐欺車手身分，當場以現行犯逮捕移送，並逮捕載送的46歲柯男。

警方調查，以32歲陳男為首的投資詐騙集團涉以通訊軟體先詐騙被害人，介紹加入假投資網站，在網站平台內投資股票及虛擬貨幣，當被害人操作發現有獲利想出金時，網站客服便以各種理由推拖，初估詐騙金額達1698萬多元；之後詐騙集團再接洽負責接收簿的車手集團，將詐騙款項透過人頭帳戶多層轉帳後再提領，藉此製造斷點，增加查緝難度。

其中，洪男原本想小額借貸，但之後又要求債主介紹工作還款，因此便被債主以操作買賣虛擬幣名義，引介至陳男主持的詐騙車手集團擔任人頭帳戶兼車手工作；不料洪男卻因缺錢侵吞詐欺贓款，遭誘騙強押上車至高雄大寮區及林園區，拘禁在鐵皮屋內，脅迫交出存簿、提款卡及密碼等，最後由柯男載他前往銀行提款。

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高市刑大今天召開記者會指出，刑大偵五隊獲報後報請橋頭地檢署指揮，組成專案小組展開調查，待時機成熟，實施搜索及拘提等強制處分，當場查獲陳男、柯男等人違法事證，查扣作案手機2支、現金支票1張等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及妨害自由等罪嫌，將3人移送橋頭地檢署偵辦。

警方也提醒，詐騙集團行騙最終目的是要隱匿犯罪所得轉入犯罪集團控制下，流程需大量人頭帳戶作為犯罪贓款洗錢用，因此利用包括假應徵工作轉帳薪資吸收帳戶、欠款脅迫交出帳戶等手法，作為人頭帳戶，以利轉走隱匿贓款；凡是要交出個人帳戶、索取提款卡或密碼行為，均有可能被詐騙集團利用為人頭帳戶，進而因洗錢吃上官司。（編輯：陳仁華）1120112