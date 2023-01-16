台中轎車撞機車1死2傷 駕駛肇事逃逸遭追緝到案

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台中市東區15日晚上發生轎車闖紅燈高速撞上2輛機車，造成1死2傷，轎車駕駛在肇事後棄車逃逸，經警方全力追緝下，將劉姓男子查緝到案，正漏夜釐清案情中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市東區今晚發生轎車闖紅燈高速撞上2輛機車，造成1死2傷，警方表示，轎車駕駛劉姓男子在肇事後棄車逃逸，經警方全力追緝下，將劉姓男子查緝到案，正漏夜釐清案情中。

台中市東區振興路與東光園路口，今晚7時26分許發生重大車禍，警方指出，劉姓男子（49歲）開車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，與騎機車的連姓女子（38歲）發生碰撞，造成連姓女子與附載的姊姊（39歲）受傷，2人送中國醫藥大學附設醫院救治。

劉男接著又與騎機車的葉姓男子（65歲）發生碰撞，警方表示，葉男當場失去生命跡象，送往長安醫院搶救仍宣告不治，另外，停放路邊的自小客車也被波及。

警方到場時發現肇事的劉姓駕駛棄車逃逸，而劉男在肇事前，即被巡邏員警發現在東區建成路與旱溪街口，沿建成路由南往北逆向行駛，員警隨即鳴笛尾隨攔查。

警方表示，由於劉男開車沿建成路右轉復興東路後，再由復興東路右轉東光路，於東光路與建成路口持續逆向沿建成路由北往南方向行駛，員警為確保執勤安全而未續追，將依法就違規部分逕行舉發。

案發後警方展開追查，於晚間11時許將劉男查緝到案，警方指出，正漏夜釐清案情中，全案將依過失致死、肇事逃逸罪嫌等方向查辦。（編輯：楊昭彥）1120115