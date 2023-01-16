李文章接任中市警局長 有信心做好治安道安

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市警察局長蔡蒼柏屆齡退休，內政部警政署保安警察第三總隊總隊長李文章接任，今天舉行新卸任警察局長布達交接典禮，李文章表示，有信心做好台中市的治安、道安。

台中市警察局今天舉辦新卸任警察局長布達交接典禮，台中市長盧秀燕擔任主持人、內政部警政署副署長陳耀南擔任監交人，盧秀燕感謝蔡蒼柏對台中市的貢獻，並對新卸任警察局長寄予厚望，她表示，警政工作一棒接一棒，期望在蔡蒼柏奠定的良好基礎下，李文章接棒讓台中治安、道安更好，市民朋友幸福宜居。

盧秀燕也說，台中是全國第二大城市，更是中部唯一的直轄市，治安道安相對繁重，治安是她任內最重要的施政項目之一，相信新任的李文章能有效領導員警守護台中。

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李文章指出，快過年了，警察局強力要求治安平穩、交通順暢，讓民眾安心，到任後針對警政署規定相關重點工作計畫及盧秀燕的指示會立即處理、加強，讓民眾過好年，「警察局有信心做好治安道安工作」。

警察局說明，李文章是中央警察大學刑事警察學系51期、刑事警察學研究所碩士、犯罪防治研究所博士畢業，曾任刑事警察局偵查第三大隊大隊長、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局主任秘書、基隆港務警察總隊總隊長、警政署公共關係室主任、屏東縣政府警察局局長、刑事警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長等重要職務。（編輯：黃世雅）1120116