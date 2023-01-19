台74線台中太平路段多車事故 4人受傷送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台74線28公里處太平區路段往潭子方向19日下午發生多車事故，造成4人受傷送醫，目前事故路段車多壅塞，警方正封閉車道處理中。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）台74線28公里處，台中市太平區路段往潭子方向，今天下午發生多車追撞事故，造成4人受傷送醫，目前車多壅塞，警方封閉全線處理，並宣導其他駕駛提前下匝道改道以避免塞車。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，今天下午3時47分獲報，台74線28公里處太平區路段往潭子方向，發生多車事故且有多人受傷，派遣東英、太平、十九甲分隊，出動消防車3輛、救護車2輛與消防人員前往處理。

消防人員表示，車禍現場為砂石車、小貨車與自小客車等多車事故，其中小貨車駕駛22歲男性受困，經消防人員協助脫困，有肢體外傷、意識清楚，送往國軍台中總醫院救治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，自小客車乘客與駕駛，有57歲女性、35歲女性及66歲男性等3人，分別有肢體外傷、意識清楚，皆送往國軍台中總醫院救治。

台中市政府警察局太平分局初步調查，事發當時有多輛車於中線、外線車道發生交通事故，造成中線、外側車道遭占用，僅剩內側車道可供小客車，目前車多壅塞，事故路段正封閉車道處理，警方已提前管制後方車流下匝道改道。（編輯：卞金峰）1120119