疑台中偷車賊搶快闖平交道遭火車撞死 影響5列次、1425人

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台中市大甲區鐵砧山平交道20日中午一名騎機車民眾闖入，遭列車撞擊身亡。台鐵表示，這起事故影響旅客約1425人；警方一度以為死者為外送員，不過正牌外送員接獲通知後現身，稱在取餐時機車被偷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月20日

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（中央社記者趙麗妍、汪淑芬台中20日電）台中市鐵砧山平交道今天有騎士闖入遭火車撞擊身亡，因機車綁著外送箱，一度以為死者為外送員，但真正的外送員現身稱取餐時機車被偷；事故影響5列次，約1425名旅客。

台中大甲區鐵砧山平交道中午12時21分，一名騎機車民眾闖入，遭區間車撞擊身亡；台鐵表示，事故路段下午1時5分開放列車通行，路線恢復正常。

鐵路警察獲報，立刻派員前往現場處理，由於機車後座綁有外送箱，一度以為死者為外送員，透過車牌聯絡車主，車主卻到場表示自己才是外送員。

毛姓外送員表示，中午他到順天路一家餐廳取餐時未拔鑰匙，出來後機車就不見了，立刻向警方報案，10幾分鐘後就被通知在平交道車禍現場發現遺失的機車。

警方調閱監視器發現死者為男性，疑違規闖入平交道發生車禍，但死者身上無證件，身分待釐清，警方後續將透過相關特徵尋找死者家屬，調查事故發生原因。（編輯：李明宗）1120120