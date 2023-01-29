投資失利引發糾紛 高雄女砍殺室友後輕生

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市左營區今天發生女子持水果刀殺人後輕生命案。張女因聽信邱女遊說，投資400萬元失利，今晨持水果刀砍殺邱女後跳樓身亡。檢警相驗邱女全身遭砍16刀，疑左胸傷致命。

高雄左營警分局今天上午8時13分接獲大樓管理員報案，69歲張姓婦人墜落中庭身亡，警方欲至8樓張女租住處欲訪談室友，但多次按鈴皆無回應，通知屋主前來開鎖，卻發現屋內左側臥室內，52歲邱女倒臥地板，已明顯死亡。

警方在張女垃圾桶內發現1把沾有血跡的水果刀，並依現場判物證判斷，沒有外力介入。邱女未成年的女兒則睡在屋內樓中樓房間裡，且因前一天熬夜，連警方在屋外敲門都沒聽見，待警方進入住處才被驚醒。

警方初步調查，張女聽信邱女遊說，拿出400萬元進行房地產等投資，後因失利錢拿不回。研判為張女為金錢與邱女發生爭執，先持水果刀殺害邱女後跳樓輕生。

檢警今天相驗，邱女身上共中16刀，四肢、胸口、左肩都有砍痕，且部分刀傷深可見骨，法醫初步判定致命傷為左胸靠近心臟的刀傷，並將擇日再行複驗。（編輯：屈享平）1120129

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