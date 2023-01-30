男子持偽鈔購物一審判2年2月 多次不出庭遭延押

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）柯姓男子網購千元偽鈔到超商消費被識破，落網遭起訴後多次不出庭、甚至還出國而被收押，一審被依行使偽造通用紙幣罪判刑2年2月，柯男聲請停押遭駁回，自28日起延押2個月。

根據南投地方法院刑事判決指出，柯姓男子網購面額新台幣1000元偽鈔2張後，於民國109年4月23日凌晨0時許到南投縣某家連鎖超商以偽鈔欲購買遊戲點數，超商女店員識破並退回偽鈔，柯男不死心，假意領錢後，又持偽鈔欲購買遊戲點數，同樣遭店員識破，進而報警，柯男被起訴。

柯男受審時坦承犯行，南投地院認為被告曾因詐欺等案件遭判刑確定，應依刑法規定加重其刑，且貪圖私利企圖獲取不法利益，所幸超商店員立即發現，審酌被告經濟、家庭負擔等情形，依行使偽造通用紙幣罪，判處有期徒刑2年2月，所持偽造1000元紙鈔2張沒收。全案可上訴。

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另外，柯男被起訴後，多次未出庭，南投地院於111年8月28日訊問後裁定羈押，同年12月28日判刑2年2月。柯男聲請具保停止羈押，法院認為，被告有多次未遵期到庭情形，又有另案遭通緝紀錄，案件尚未確定，若未予以羈押難以確保日後審判程序進行，仍有繼續羈押必要。

法院指出，被告在訴訟過程及法院令限制住居後，多次無正當理由未到庭，且逕自網路求職到泰國「辦貸款」而被送至緬甸，被告回國後被通緝到案，足認被告無視程序約束，因此裁定柯男自112年1月28日起延長羈押2個月。（編輯：戴光育）1120130