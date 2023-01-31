放飛金剛鸚鵡致醫師跌倒受傷 飼主判賠304萬元

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南黃男2020年7月在野外放飛寵物金剛鸚鵡，嚇得慢跑途經的林姓醫師跌倒受傷，住院1週且休養逾半年才能工作，林姓醫師提告求償，台南地院判賠304萬餘元，全案可上訴。

台南地方法院判決書指出，黃男2020年7月13日晚上6時許帶著金剛鸚鵡到台南市歸仁區南157鄉道旁產業道路放飛，卻未採取任何防護措施，林姓醫師晚上7時許慢跑經過，金剛鸚鵡突然從後方撲上，且大力拍打翅膀，林姓醫師嚇得跌倒受傷，痛得站不起來。

黃男見狀，立刻打電話找來救護車，林姓醫師送醫診斷出右腿髖關節脫臼合併髖臼窩骨折及右側髖臼閉鎖粉碎性骨折等，住院治療1週，休養逾半年，3個月需專人看護。

林姓醫師事後提告，黃男因過失傷害罪被判2個月有期徒刑、得易科罰金定讞。另在民事求償部份，林姓醫師要求黃男賠償新台幣368萬餘元，但黃男認為求償金額過高。

台南地院認定林姓醫師月薪逾22萬元，求償醫藥費、看護費、受傷休養期間無法工作損失、勞動能力減損與慰撫金部分有理，判處黃男賠償304萬餘元。（編輯：郭諭儒）1120131