情侶爭吵男子持刀嚇壞民眾 中市警追緝到案送辦

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台中警方獲報有男子在西屯區福上巷持刀，經調閱監視器追查，1日晚間在某汽車旅館將持刀男子查緝到案，並起出開山刀及空氣手槍、子彈等物品。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市警方接獲民眾報案指稱有男子在西屯區福上巷持刀造成民眾恐慌，警方調閱監視器追查，今天晚上在一家汽車旅館將男子查緝到案，起出開山刀及空氣手槍、子彈等，全案移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第六分局西屯派出所表示，昨天上午11時許，接獲民眾報案有男子於西屯區福上巷持刀，隨即派遣巡邏警力到場，員警雖未發現持刀男子，仍不敢大意，立即調閱監視器追查，發現是一對情侶發生爭執，還好沒有民眾受傷，隨即組成專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方追查發現，這名吳姓男子（27歲）於1月29日曾酒後向警方報案殺害女友要自首，卻不願意透露地點，經警方抽絲剝繭找到吳男，發現吳男與女友酒後發生爭執，爭吵之下謊報已殺害女友，經員警確認女子安全無虞，將吳男依恐嚇危安罪送辦。

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警方指出，但這對情侶接著於1月31日在福上巷爭吵，吳男還持刀造成民眾恐慌，事後被網友在網路平台貼文指稱有男子在逢甲大學附近持刀意圖砍人，請大家注意。

警方循線於今天下午6時許在西屯區一家汽車旅館，將吳男查緝到案，起獲愷他命、毒品咖啡包、開山刀1把、空氣手槍1支、子彈1顆等贓證物，全案依毒品罪及恐嚇公眾危安、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120201