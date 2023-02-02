網路嗆聲相約談判持刀施暴 馬公2嫌遭逮法辦

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澎湖縣馬公警分局指出，1日傍晚獲報在馬公市文學路停車場有民眾糾紛，但員警到場不見人影，只留有一部未熄火自小客車和一把西瓜刀等，循線追查後2日宣布偵破，逮捕高姓、蕭姓2名嫌犯送辦。（馬公警分局提供）中央社 112年2月2日

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖網友只因網路相互嗆聲，相約談判引發鬥毆，馬公市區昨天傍晚發生一起持刀施暴、吳姓男子遭人持刀砍傷，馬公分局今天表示，循線查緝高姓與蕭姓2名犯嫌到案，依法偵辦。

澎湖縣警察局馬公分局發布新聞稿指出，1日傍晚5時許，接獲民眾報案，在馬公市文學路停車場有民眾打架糾紛，立即前往處理，現場不見人影，只留有一部未熄火自小客車、血跡和一把西瓜刀。

警方循線得知35歲吳男，遭到45歲高姓與40歲蕭姓男子2名嫌犯共同持刀施暴傷害，今天將2人查緝到案，依法偵辦。警方調查後發現這起持刀施暴案，雙方因網路相互嗆聲，相約談判，一言不合而引發持刀施暴。

馬公分局表示，民眾相互間有任何糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段來尋求解求，警方不容許以不法行為來挑戰公權力，將依法究辦。（編輯：陳仁華）1120202