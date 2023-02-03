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母燒炭尋短害2歲女兒死亡 判刑11年10月定讞

2023/2/3 11:28
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）陳姓女子精神不穩，讓2歲女兒食用摻安眠藥物果醬，再燒炭尋短，造成女兒死亡，陳女送醫獲救。一審判陳女12年徒刑，二審考量陳女認罪，改判11年10月。最高法院駁回上訴定讞。

一審士林地方法院判決指出，陳女與配偶感情不睦，又擔心2歲女兒遭張姓生父搶走，因此長期精神不穩且有尋短意圖，萌生與女兒同死念頭。

民國110年4月11日凌晨，陳女讓女兒食用摻有安眠藥物的草莓果醬，待女兒熟睡後，緊閉住處主臥室門窗並燒炭，自己隨後服用安眠藥物躺臥地板，導致女兒吸入過多一氧化碳後窒息死亡。

一審認定，陳女不願留下女兒獨活，因此讓女兒食用摻有藥物的草莓果醬，希望女兒可以睡著，另外也與女兒換穿親子裝，希望一同死亡，顯見陳女殺害女兒的故意相當明確。

一審審酌，陳女剝奪人生正起步且無自殺決意的女童年輕生命，使女童無法開展屬於自己的璀璨人生，所為實有不該，考量陳女生長背景並非順遂，自身也存有尋死念頭，依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑12年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審認定陳女餵食女兒的藥物種類有誤，且陳女二審認罪，可見有相當悔悟之心，犯後態度與一審全盤否認不同，因此撤銷原判，改判刑11年10月。

案經陳女提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違法不當，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1120203

#最高法院
#台灣高等法院
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