退役軍官共諜案獲緩刑 檢認不合理、提起上訴

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校魏先儀，遭控為中國企圖吸收軍人發展組織。一審台北地院日前判2人緩刑。台北地檢署認為，判決緩刑不合理且違背法令，日前提起上訴。

全案緣於，檢調偵辦一起共諜案時，查出中國情報工作人員謝錫璋，藉由香港商人來台經商名義，涉吸收多名現役、退役軍官來發展組織，進而伺機刺探軍情。

檢調調查，民國92年間謝男認識魏先儀，輾轉認識錢耀棟；另，謝男來台期間曾接觸時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平夫婦。台北地檢署偵辦後，去年6月起訴魏先儀、錢耀棟，案件由台北地方法院審理，今年1月宣判。

判決指出，2人均為領有國家俸祿的退役軍官，罔顧國家忠誠，多次邀約現役、退役軍官與中國情報工作人員接觸來發展組織，且魏先儀行為屬既遂，錢耀棟為未遂，雖未實際損害國家安全、社會安定，仍造成一定程度危險。

合議庭認為，2人沒有前科，自白犯罪，考量所犯國家安全法宣告刑為2年以下，判魏1年10月徒刑，緩刑5年，須支付公庫新台幣60萬元，上法治教育課程6場；錢耀棟判刑1年，緩刑4年，須支付公庫30萬元，上法治教育課程3場。

台北地檢署上訴理由指出，2人偵查中不認罪，審判時改認罪，不符緩刑量刑標準，且一審認定檢方未舉證犯罪利益，但偵查中查知2人接受中國情報工作人員、另案被告謝錫璋（高雄地檢署發布通緝）的招待種類，判決認事用法於法不合。

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上訴理由表示，謝錫璋所涉的高雄高分院另案判決中，其中一名張姓既遂犯判刑3年10月，與本案判決結果差異甚大，顯然判緩刑不合理，應有改判必要。

至於謝錫璋所涉另案部分，高雄地檢署108年間偵辦時，謝男已潛逃出境，雄檢對他發布通緝，並起訴海軍退役軍官張培凝及何忠枝。一審依國安法判張男3年10月，何男10月；二審高雄高分院去年10月維持原判，其中何男獲緩刑4年。（編輯：方沛清）1120203