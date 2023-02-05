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陽金公路4公里處山壁崩落 壓垮淨水場3座儲水槽

2023/2/5 23:02（2/5 23:31 更新）
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受到大雨影響，新北市金山區陽金公路4公里處山壁5日晚間發生崩落，壓毀台灣自來水公司林莊淨水場3座儲水槽，每座儲水槽高度約10公尺、寬度約5公尺，目前道路雙向封閉，警方已通報工務段派員到場搶修。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月5日
受到大雨影響，新北市金山區陽金公路4公里處山壁5日晚間發生崩落，壓毀台灣自來水公司林莊淨水場3座儲水槽，每座儲水槽高度約10公尺、寬度約5公尺，目前道路雙向封閉，警方已通報工務段派員到場搶修。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月5日
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（中央社記者王朝鈺新北5日電）受到大雨侵襲影響，新北市金山區陽金公路4公里處山壁今天晚間9時許崩落，壓垮台灣自來水公司林莊淨水場3座儲水槽，目前道路雙向封閉，警方已通報工務段派員到場搶修。

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警消到場初步瞭解，共有3座儲水槽遭壓毀，每座儲水槽高度約10公尺、寬度約5公尺，且現場山壁仍持續崩落，影響陽金公路雙向通行，員警已於現場拉起封鎖線，並以交通錐封閉通行，經新北市政府警察局金山分局調閱監視器畫面，初步研判土石堆內沒有車輛遭掩埋。

警方已通報公路總局第1區養護工程處景美工務段調派機具和人員到場搶修，挖土機等大型機具預計2小時後抵達現場，警方另通知交界處台北市政府警察局士林分局派員管制，呼籲用路人改道行駛。（編輯：方沛清）1120205

#金山區陽金公路
#儲水槽
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