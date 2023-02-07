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犯保士林分會辦餐會送暖 蔡清祥現身關懷

2023/2/7 16:00
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）犯罪被害人保護協會士林分會日前舉辦春節關懷餐會，邀請約130名被害家屬感受團聚溫馨。法務部長蔡清祥到場關懷，並表示犯保法三讀通過後，被害人的權益保障將更充足。

士林分會今天發布新聞稿指出，為表達對馨生人（犯罪被害人）的關懷，讓被害人家庭在失去家人與健康後，仍能感受團聚的溫馨，因此於5日舉辦餐會，讓被害家屬有機會共同扶持、加油打氣。

士林分會表示，本次餐會有7名行動不便的重傷馨生人到場，其中一名車禍被害人「小龍」（化名），在分會與家人的照顧下，已從乘坐電動輪椅恢復到能持拐杖步行；另一名雙眼失明的車禍被害人「小美」（化名），也在分會陪伴下走出陰霾。

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新聞稿指出，法務部長蔡清祥、參事林嚞慧、保護司副司長陳佳秀，受邀出席餐會，到場鼓勵馨生人；蔡清祥致詞時感謝長期陪伴被害人的分會委員、顧問及志工，引領被害人走出傷痛，獲得新生。

蔡清祥也表示，犯罪被害人權益保障法於今年1月7日三讀通過，法務部會盡快完成相關配套措施及法規命令修正，被害人獲得的服務及權益保障，也會更上一層樓。（編輯：蕭博文）1120207

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