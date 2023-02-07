基隆關查獲仿冒HDMI傳輸線 侵權市值逾2.8億元

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財政部關務署基隆關7日指出，111年12月底至112年1月間連續在進口雜貨櫃緝獲仿冒HDMI傳輸線，數量4178件，估計侵權市值逾新台幣2億8000萬元。（基隆關提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）財政部關務署基隆關去年12月底至今年1月間，連續在進口雜貨櫃緝獲仿冒HDMI傳輸線，數量4178件，估計侵權市值逾新台幣2億8000萬元，涉違反商標法等規定，貨物已依法查扣。

基隆關今天透過新聞稿指出，此案來貨以進口雜貨櫃通關，經開箱查驗發現疑似為侵害商標權的傳輸線，標有 HDMI字樣，報單上卻未申報商標，海關立即通知HDMI商標權利代理人前來鑑定，經鑑定結果確屬仿冒品。

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基隆關表示，依據商標法第97條規定，意圖販賣而輸入未得商標權人同意的商品，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

基隆關代理關務長張世棟指出，海關長期以來致力執行保護智慧財產權，未來也會持續阻截不法侵權於邊境，這批貨物已依法查扣，涉及違反商標法、貿易法及海關緝私條例等規定，將依「海關執行商標權益保護措施實施辦法」查辦。（編輯：李錫璋）1120207