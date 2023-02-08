前獅子會長勒斃女友後自殘 二審仍判無期徒刑

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曾任北市獅子會長的林姓男子被控勒斃女友，二審台灣高等法院8日仍判處無期徒刑，圖為林男（右）於聆判後，經法警戒護還押。中央社記者劉世怡攝 112年2月8日

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（中央社記者劉世怡台北8日電）曾任北市獅子會長的林姓男子被控見同居女友許姓女子酒醉返家，心生怨懟，以皮帶勒斃許女後自殘，林男送醫後救回。一審依殺人罪判處無期徒刑，經上訴，二審今仍判無期徒刑。

二審台灣高等法院今天上午提訊林男到庭聆判，林男於還押時，面對媒體提問是否會提起上訴等問題，均不發一語。

檢警調查，從事直銷的許女與林男同居約近1年，兩人各有1子同住，兩人平時因感情、工作、金錢等問題發生多次爭吵，雙方協議林男於110年11月間搬離。

檢警查出，許女於110年10月25日晚間與8名友人喝酒聚餐，深夜酒醉後由友人開車送回租屋處。林男因當晚曾接到可疑電話，且許女喝到爛醉如泥，心生懷疑怨懟，持皮帶勒死許女後，又到廚房拿菜刀割傷許女的手腕2刀，確認許女已死亡。

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110年10月26日晚間8時許，林男知道許女的兒子即將放學回家，拿菜刀、美工刀割腕。許女的兒子返家後，發現屋內地上有血跡，隨即到許女房內查看，發現許女及林男都倒臥房內，立刻報警求助。警消到場將林男送醫，救回一命。

台北地檢署依殺人罪起訴林男。一審台北地方法院判處林男無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，由二審高院審理，今天仍判他無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120208