更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

脅迫路人至超商領錢劫走千元 高雄搶匪9小時落網

2023/2/13 08:31（2/13 09:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市前金區12日發生搶案，29歲黃姓女子晚間10時許遭不明男子持疑似尖銳物品，迫其到超商ATM領錢，並搶走領出的新台幣千元現金，隨後騎車逃逸。警方調閱監視器並埋伏一整夜，13日將嫌犯緝捕到案。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月13日
高雄市前金區12日發生搶案，29歲黃姓女子晚間10時許遭不明男子持疑似尖銳物品，迫其到超商ATM領錢，並搶走領出的新台幣千元現金，隨後騎車逃逸。警方調閱監視器並埋伏一整夜，13日將嫌犯緝捕到案。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市前金區昨天發生搶案，29歲黃姓女子晚間10時許遭不明男子持疑似尖銳物品，迫其到超商ATM領錢，並搶走領出的千元現金後騎車逃逸。警方今天表示，上午將嫌犯緝捕到案。

高雄市政府警察局新興分局表示，新興分局自強路派出所12日晚間10時15分許，接獲29歲黃姓女子報案，表示在晚間10時許於前金區新田、文武街口遇到一名不明中年男子持疑似尖銳物抵住腰間，並要求交付新台幣1000元。

因黃女身上無現金，歹徒再向其要求前往鄰近的新田、中華路口超商自動櫃員機（ATM）領錢，並將黃女領出的1000元現金搶走後，騎乘機車逃逸。

新興分局今天對中央社記者表示，分局專案小組經調閱監視器與埋伏一整夜後，於今天上午7時24分順利在前鎮區某社區大樓將46歲詹姓嫌犯緝捕到案，現已持高雄地檢署核發拘票將詹嫌帶返分局依恐嚇取財罪偵訊中。（編輯：張雅淨）1120213

#搶案
#高雄市
#前金區
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族