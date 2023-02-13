脅迫路人至超商領錢劫走千元 高雄搶匪9小時落網
2023/2/13 08:31（2/13 09:30 更新）
高雄市前金區12日發生搶案，29歲黃姓女子晚間10時許遭不明男子持疑似尖銳物品，迫其到超商ATM領錢，並搶走領出的新台幣千元現金，隨後騎車逃逸。警方調閱監視器並埋伏一整夜，13日將嫌犯緝捕到案。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月13日
（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市前金區昨天發生搶案，29歲黃姓女子晚間10時許遭不明男子持疑似尖銳物品，迫其到超商ATM領錢，並搶走領出的千元現金後騎車逃逸。警方今天表示，上午將嫌犯緝捕到案。
高雄市政府警察局新興分局表示，新興分局自強路派出所12日晚間10時15分許，接獲29歲黃姓女子報案，表示在晚間10時許於前金區新田、文武街口遇到一名不明中年男子持疑似尖銳物抵住腰間，並要求交付新台幣1000元。
因黃女身上無現金，歹徒再向其要求前往鄰近的新田、中華路口超商自動櫃員機（ATM）領錢，並將黃女領出的1000元現金搶走後，騎乘機車逃逸。
新興分局今天對中央社記者表示，分局專案小組經調閱監視器與埋伏一整夜後，於今天上午7時24分順利在前鎮區某社區大樓將46歲詹姓嫌犯緝捕到案，現已持高雄地檢署核發拘票將詹嫌帶返分局依恐嚇取財罪偵訊中。（編輯：張雅淨）1120213
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