日籍旅客無處可換新台幣 宜蘭暖心警員當換鈔機

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2名日本旅客11日到宜蘭旅遊用完新台幣，適逢週末當地銀行關門，無處可換現金，向警方求助。員警沈柏豪（圖）請示主管後，用自己的5000多元新台幣與日本客兌換2萬2000元日圓，讓他們可開心繼續旅程。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年2月13日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）2名日本旅客11日到宜蘭旅遊用完新台幣，適逢週末當地銀行關門，無處可換現金，向警方求助。員警沈柏豪請示主管後，用自己的新台幣兌換日圓，讓2名日本旅客開心繼續旅程。

宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所11日近中午，一對日本籍情侶上門求助，表示因已無新台幣現金可使用，加上當天適逢週末，銀行未營業，無處可以用日圓兌換新台幣。

沈柏豪今天受訪時說，當時先上網幫這對情侶搜尋，發現當天若急需兌換，也要到台北才有地方可兌換，經對方請求是否可提供相關協助後，獲主管許可，依當時匯率，用自己的5000多元新台幣與這對情侶兌換2萬2000元日圓。

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沈柏豪說，其實他有打算到日本旅遊，屆時會用上日圓，因此先與這對情侶兌換，也可讓他們暫解燃眉之急，開心在宜蘭繼續旅程。

沈柏豪表示，時常遇到類似的外籍旅客求助，日前也發生日籍旅客將手機遺失在計程車內，經同事調閱監視器後，請司機送還到派出所。這次，除恰巧日本人會說中文，可雙向溝通，他還推薦「宜蘭勁好行」公車，讓這對情侶方便前往宜蘭知名景點旅遊。（編輯：方沛清）1120213