男攜毒騎車講手機要過情人節 遭警攔檢露馬腳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有毒品前科的邱姓男子14日凌晨邊騎機車邊和女友講手機，討論如何過西洋情人節，沒看到路旁停等警員，遭攔檢時神情緊張，只好交出身上毒品及吸食器，訊後被送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）今天是西洋情人節，台南邱姓男子凌晨邊騎機車邊和女友講手機，討論如何過節，心情太興奮，一路搖晃，沒看到路旁停等警員，遭攔檢時神情緊張，只好交出身上毒品，訊後被送辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，有毒品前科的40歲邱男，今天凌晨1時許邊騎機車邊和女友講手機，討論如何歡度西洋情人節，心情太興奮，車體一路搖晃，途經中西區民生路時，竟沒看到在路旁停等的巡邏警員。

警員隨即攔檢，邱男神情緊張，自知難以脫逃，只好從背心口袋交出安非他命及吸食器；警方訊後依毒品罪嫌送辦邱男；另邱男騎機車使用手機，警方以違反道路交通管理處罰條例開罰新台幣1000元。（編輯：謝雅竹）1120214