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獨留5個月大女嬰在家2天致死 單親母判7年半確定

2023/2/14 11:40
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（中央社記者謝幸恩台北14日電）高雄楊姓單親媽媽獨自撫養2女，獨留年僅5個月且患心臟疾病的小女兒在家2天，返家後發現女嬰死亡。一審法院判楊女6年徒刑，二審改判7年半。最高法院日前駁回上訴定讞。

檢警調查，楊女獨自撫養1歲多和5個月大的女兒，5個月大女嬰經診斷患有心室中膈缺損心臟疾病，易致吸收不良、體重過輕，需要定時餵養、餵藥。

民國108年12月25日晚間，楊女帶1歲的大女兒離開住處，獨留女嬰在家，未妥善安排他人代為照顧，且未規律餵食、餵藥；楊女27日傍晚返家後發現女兒無呼吸心跳，報警送醫急救後不治。

法醫相驗後，認定女嬰因長時間未經規律餵食、餵藥，而有脫水、飢餓、營養不良情形，致體重及臟器重量減輕，體脂肪幾乎完全消失，引發橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死，其心臟疾病則為加重死亡原因。

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橋頭地檢署認定，楊女明知女嬰有疾病卻未多加注意，涉故意遺棄無自救能力的女嬰，依遺棄致死罪提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。

一審橋頭地方法院依遺棄致人於死罪判處楊女6年有期徒刑，案經楊女、檢方提起上訴。檢方主張一審量刑過輕，二審高雄高分院認為，楊女坦承自首符合減刑規定，但平時多次輕忽定時餵養責任，違反義務程度甚高，罪刑不相當，改判7年半；最高法院認為，二審判決並無違法不當，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1120214

#最高法院
#橋頭地檢署
#高雄高分院
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