偵辦涉假試車企圖性騷女業代 警方鎖定特定對象

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（中央社記者王鴻國新北15日電）林口警分局今天表示，網路上群組有人疑以假試車名義涉企圖性騷擾車廠女性業務代表，經主動聯繫下，已有1名被害人完成報案程序，警方已鎖定特定對象，將擴大偵辦。

近來多家媒體報導，雙北汽車銷售業者公告要求女性業務代表盡量別一人外出提供車輛試乘服務，因為疑有人疑以「假試乘」方式要求女業代把車開到指定地點試乘、伺機騷擾。

林口警分局今天以訊息方式說明，林口警分局已接獲1名車廠女性業務代表報案，稱友人於某網路私人群組內發現，有人上傳女業代的照片，討論文字中涉及恐嚇、企圖性騷等文字，對方甚至還私訊騷擾，女子立即向警方求助。

警方表示，經了解，此一群組內的成員四處找尋車行的美女業代，涉嫌企圖假藉看車來騷擾女業務，警方目前已主動聯繫被害人瞭解案情後受理案件，並成立專案小組積極查緝中。

林口分局偵查隊長陳為濂接受媒體聯訪時表示，警方主動聯繫1名被害人瞭解案情後並完成報案程序，目前已鎖定特定嫌疑人，積極查緝中，全案將朝性騷擾、恐嚇等罪嫌偵辦。

他也呼籲若有遭遇類似騷擾的業務人員，請勇於向警方報案及指證，警方將釐清事證及有無其他被害人，擴大偵辦。（編輯：李錫璋）1120215