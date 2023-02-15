保五員警酒駕自撞分隔島 記1大過調職

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）警政署保安警察第五總隊第二大隊卞姓員警今天清晨5時許駕車自撞台南中西區分隔島，酒測值達0.5毫克，依公共危險罪送辦。警方上午召開考績會，決議記1大過、調整服務單位。

內政部警政署保安警察第五總隊發布新聞稿指出，卞員清晨5時許駕車行經台南市中西區西門路與民權路口時自撞中央分隔島，所幸現場無人受傷。警方到場實施酒測，呼氣酒精值達0.5毫克，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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保五總隊上午召開考績會，決議記1大過懲處，並調整服務單位、年終考績考列丙等及從嚴追究相關人員考核監督責任。

保五表示，社會大眾對酒駕深惡痛絕，警方利用各項勤會時機，一再強調對於「酒駕零容忍」絕對要求，並下達全體同仁。另向來積極宣導及防制員警酒駕，針對員警酒駕案件，主動積極深入查處，秉持不庇縱、不掩飾，依法從嚴究責，貫徹維護警紀決心。（編輯：郭諭儒）1120215