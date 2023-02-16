待轉大富翁民團遭開罰3萬元 控警濫權敗訴

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）台灣機車路權促進會號召騎士於北市鄭州路、塔城街口進行待轉大富翁活動，活動申請者羅宜被大同警分局開罰3萬元，他不服提起行政訴訟。士林地院日前判他敗訴。可上訴。

士林地方法院判決指出，民國109年11月18日，羅宜向大同警分局申請20日下午5時至晚間7時的集會遊行許可獲核定，地點在塔城街西側人行道（不含道路）。

判決指出，羅宜當日集會現場演說後，隨即率眾離開核定地點，轉移至鄭州路與塔城街口，於是時任大同警分局長高鎮文，在當日晚間6時7分、6時18分舉牌警告。

當日晚間6時49分，將近集會核定許可時間7時，羅宜號召群眾轉移至核定區域外的鄭州路與重慶北路口，並在7時26分帶領群眾呼口號，時任大同警分局建成派出所長陳志峯，隨即舉牌命令解散。

之後，羅宜又率眾轉移至忠孝西路2段與中華路1段路口，高鎮文在晚間7時49分再度舉牌命令解散，羅宜即於8時2分宣布活動結束。

大同警分局認為，羅宜行為違反集會遊行法，因此裁處新台幣3萬元罰鍰。羅宜不服處分，提起訴願遭駁回，仍然不服提行政訴訟。

羅宜主張，集會遊行權為憲法保障，警方處理集會遊行時，不能以刑事或行政處罰，且核定區域狹小，參與群眾都在人行道上，並無擾亂交通，而高鎮文決定命令解散，與現場指揮官陳志峯的實際情況不符，請求撤銷原處分。

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大同警分局答辯指出，當日舉牌警告次數達3次實務慣例，另當晚中正一分局在鄭州路與重慶北路口，各在7時15分、7時20分舉牌警告2次，及萬華分局在忠孝西路與中華路口7時55分舉牌1次，違規事證明確。

法官勘驗蒐證畫面後認為，羅宜離開核定區域時，即以麥克風告知群眾，群眾也隨著羅宜所在地變更而轉移，且警方現場執法無不當，認原處分裁罰合法妥適，判羅宜敗訴。可上訴。（編輯：李錫璋）1120216