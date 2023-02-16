誤信「吸毒治皮膚病」反上癮 通緝犯攜毒品遭逮

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（中央社記者高華謙新北16日電）無業的38歲高姓毒品通緝犯疑誤信吸毒可治好皮膚病，卻養成嚴重毒癮。他日前在新北樹林區騎車時誤入警方查案蒐證範圍，被警方認出且搜出身上有8包海洛因，遭移送偵辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前到樹林區查案，並在路邊拍照蒐證時，突然有一名眼神渙散男子騎車進入蒐證範圍內，員警當下覺得很可疑且眼熟，猛然想起就是日前查詢過的毒品通緝犯，於是便埋伏機車旁，等待壓制時機。

新北刑大說，犯嫌當下沒發現員警靠近，連員警的手搭上肩膀都沒反應，乖乖就逮。

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警方調查，高男是毒品慣犯，自稱患有嚴重皮膚病，聽朋友說施用毒品海洛因有助改善，結果吸毒後不僅未能改善病灶，毒癮也越來越大，無法正常工作，只能到處兜售毒品，員警當場也在他身上起獲8包海洛因等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，販毒罪責相當嚴重，警方將持續打擊不法，落實推動「清源專案2.0」政策清除社區治安毒瘤，並與檢調合作打擊毒品犯罪，淨化社會治安。（編輯：李錫璋）1120216