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男開車左轉撞倒路口執勤警員 疑駕駛視線遭擋釀禍

2023/2/17 21:30（2/17 21:51 更新）
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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市士林警分局鄭姓警員今天在文林路口執行交通指揮勤務，遭提前左轉的1輛汽車撞擊，身上多處擦傷，幸無生命危險。警方初步調查駕駛疑被A柱阻擋視線，肇事原因待釐清。

台北市警察局士林分局表示，文林派出所38歲鄭姓警員上午8時許在中正路、文林路口執行交通疏導勤務時，因34歲郭姓男駕駛的車輛在路口提前左轉，撞倒正在指揮交通的鄭姓警員，獲報後派員到場處置，2人酒測值為零。

警方說，鄭姓警員被車輛直接撞擊後倒地，救護員抵達時把人送醫，醫院初步診斷，車禍造成右顴骨骨折及擦傷等傷勢，幸無生命危險，士林分局長黃水願事後也赴醫院探視，警員已返家休養。

警方表示，初步調查，郭姓汽車駕駛疑遭A柱視線死角才會撞到警員，涉嫌違反道路交通處罰條例第61條，相關原因已送分析鑑定，詳細車禍原因仍待釐清。

士林分局呼籲，用路人行經有警員指揮路口，應遵守交通規則及聽從指揮，轉彎應注意視線死角及車前狀況，且要減速通過路口，避免碰撞到正在路口執勤警員。（編輯：方沛清）1120217

#士林分局長
#黃水願
#文林路口
黃水願
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