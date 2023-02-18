2士兵私藏改造槍彈 北市警人贓俱獲送辦

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（中央社記者劉建邦台北18日電）賴姓、劉姓士兵涉私藏改造槍械，台北市警方布線查緝，昨天趁2人離開營區派車尾隨，並在國道3號的清水服務區逮人，當場查獲1把改造手槍及子彈等物。警詢後，把2人送辦。

台北市警察局士林分局今天召開記者會，偵查隊長胡光興表示，日前接獲線報有嫌犯擁槍自重，經分析比對，確認情資可靠，警分局長黃水願指示組專案小組偵辦。

警方專案小組經布線多日，蒐證時發現私藏槍械的嫌犯具有軍人身分，派員在新竹空軍基地外埋伏多日，經查嫌犯為21歲賴姓士兵與26歲劉姓上等兵。

警方指出，昨天下午5時許，在基地外埋伏的專案小組幹員發現賴嫌等2人要駕車從營區離開，隨即派車尾隨。過程中，2人直接開往高速公路，隨後2人在清水服務區下車，專案小組幹員趁隙上前搜索。

警方當場查獲1把改造手槍、18顆改造子彈、52顆空包彈、1批槍枝零件等物，循線把2人帶回偵辦。警詢時，賴男供稱因喜歡把玩槍械，曾在網路購買改造手槍及子彈，且前往台中是要找友人。

警詢後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把2人移送台中地檢署偵辦，將持續向上追查槍枝來源及有無涉及其它不法。

另外，空軍司令部發布新聞稿表示，單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少，此案已進入司法程序，空軍司令部除全力配合調查外，將依「刑懲併行」原則，核予重懲，絕不寬貸。（編輯：戴光育）1120218