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運鈔車保全涉監守自盜200萬元逃逸 草屯警追緝

2023/2/18 22:19
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）賴姓保全員今天與同事駕駛運鈔車出勤，趁同事下車用餐時，監守自盜約200萬元現金，同事返車見賴男離開過久，打開金庫查看發現金額短少，轄區草屯警分局晚間掌握賴嫌動向。

一名22歲賴姓保全員今天與同事吳姓保全員出勤運鈔任務，下午將運鈔車停在草屯鎮青雲街，吳姓保全員下車在附近用餐，賴姓保全員留守車上，賴員涉趁同事不在監守自盜拿走車內約新台幣200萬元現金，南投縣警察局草屯分局今天晚間掌握賴嫌動向。

吳姓保全員報案向警方指出，運鈔車停在青雲街附近，他先下車吃飯，賴嫌留守，後來賴嫌走進店內找他並稱「親人找我，等一下回來」，並將金庫鑰匙移交給他保管，他用餐後回車上等候很久未見賴嫌返回，打電話也無法聯繫，驚覺有異，打開金庫後發現金額短少。

據了解，賴姓犯嫌住台中市，有偽造文書等前科。

警方指出，獲報立即組成專案小組，並派員採證、調閱監視器清查賴嫌逃逸路線，發現賴嫌手持綠色袋子往台中市方向逃竄，目前已掌握賴嫌所處位置，專案小組幹員前往賴嫌藏匿處緝捕。（編輯：戴光育）1120218

#台中市
#青雲街
#草屯警分局
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