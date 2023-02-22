彩券行遇陌生人分享中獎秘訣 男投注反遭竊2000元

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄許姓男子在楠梓區一間彩券行買刮刮樂，結果遭劉姓陌生男子搭訕攀談，分享中獎秘訣，許男以為遇到好心人，投注時放在桌上皮包內2000元卻被對方偷走，全案依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局楠梓分局翠屏派出所1月20日晚間接獲報案，許男在德祥路上彩券行準備買刮刮樂時，遭陌生人劉男故意搭訕攀談，還分享如何購買才容易中獎秘笈等。他以為遇到好心人，便沒有戒心起身前往櫃檯投注，直到回家後才發現皮夾內錢財遭竊，驚覺有詐報警。

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楠梓分局今天發布新聞稿指出， 經調閱店內監視器畫面，發現劉男故意假借攀談，待許男離開座位投注時下手行竊揚長而去，整個過程不到1分鐘，2月20日循線通劉男到案說明。

警方調查，劉男因適逢過年期間，想去彩券行碰碰運氣買刮刮樂，恰巧身上沒錢，剛好發現機會來臨，趁被害人投注時趕緊下手行竊，劉男到案後得知將面臨司法程序懊悔不已，全案依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120222