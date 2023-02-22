3黑幫成員共組詐欺人口販運集團 刑事局逮7嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹天橋幫新橋會幹部32歲陳男結合竹聯幫及天道盟成員共組詐欺、製造偽鈔及人口販運集團，於111年起開始從事假求職詐欺，刑事局查獲7嫌送辦。圖為刑事局偵查第二大隊大隊長李明道22日說明案情。中央社記者黃麗芸攝 112年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北22日電）新竹天橋幫新橋會幹部32歲陳男結合竹聯幫及天道盟成員共組詐欺、製造偽鈔及人口販運集團，其以假求職詐欺為由控制被害人欲交易出境，幸經刑事局成功營救並查獲7嫌送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，偵查第二大隊大隊長李明道表示，日前接獲情資指因詐欺案遭通緝的32歲陳男結合竹聯幫、天道盟太陽聯盟豐陽會等幫派成員共組詐欺、製造偽鈔及人口販運集團，於民國111年起便開始從事假求職詐欺。

集團共犯竹聯幫成員30歲謝女還對兒時玩伴何男起歹念，除利用他作為人頭帳戶洗錢，還限制他人身行動自由（俗稱控車），經層層剝皮、利用殆盡後，還偽稱幫何男找到一份在漁港清潔、刮魚鱗的工作，再夥同陳男等4嫌欲以新台幣200萬元於桃園市永安漁港將何男交易出境。

專案小組掌握上述情資後，於去年11月29日在永安漁港逮捕面交犯嫌謝女，並成功營救被害人何男，但陳嫌等人則趁隙脫逃。

警方持續追查陳嫌等人行蹤，進而於去年12月2日在詐團位於苗栗縣頭份市的租屋處，發現竟是謝女接收陳男指示所製作偽鈔據點，她自行網購印刷、裁切工具並上網自學製作偽鈔方式，但手法粗糙而未流入市面，現場查扣到偽鈔半成品1張及製作偽鈔相關原物料和工具，成功防制偽鈔流入市面。

主嫌陳男逃亡期間還將BMW座車貼膜改色、換車牌，專案小組以車追人，成功於今年1月5日於新竹市東區一處旅館查獲陳男和共犯吳男、楊男等3人，現場還營救遭控制的3名被害人，破獲此詐團從事人頭帳戶洗錢並限制人身行動自由（俗稱控車）犯行。

緊接著，專案小組陸續於今年2月7日、17日陸續查緝共犯彭女、林男、天道盟太陽聯盟王男等3嫌到案。

警方初步估計，此案遭詐騙受害人約5人、總財損750萬餘元，單一受害最高金額為近200萬元；另外，遭控車受害人則有4人。

全案詢後將7嫌依涉人口販運、詐欺及製造偽鈔罪送辦，陳男、謝女訊後經桃園地院裁定羈押禁見，其餘5嫌以3萬至10萬元交保。（編輯：張銘坤）1120222