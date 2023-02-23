立委賴惠員涉違反選罷法 獲判無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）民進黨立委賴惠員在電視節目影射無黨籍陳筱諭，參加南市立委補選是「國共在操盤」。一審依違反選罷法判刑4個月，二審撤銷改判無罪，最高法院日前維持原判，全案定讞。

全案起源於，原為台南市第2選區的立委黃偉哲，當選台南市長後請辭立委，該選區民國108年3月16日進行補選，民進黨提名前台南市議員郭國文，國民黨徵召當時台南市議員謝龍介，無黨籍陳筱諭是前台南市麻豆鎮長陳彰茂之女。

108年3月8日，賴惠員在電視政論節目錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤，這個很清楚、很清楚，當然是中共」。而賴惠員手持看板記載「都是國共在操盤」等言論及文字，影射陳筱諭的選舉受中國操控。

陳筱諭為此提出刑事與民事告訴；民事部分，賴惠員判賠新台幣20萬元確定。刑事方面，台南地檢署認為，賴惠員透過公開節目，向民眾具體指摘及傳播不實言論，已損害陳筱諭名譽及影響選民投票意向，依違反選罷法起訴賴惠員。

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一審台南地方法院判決指出，賴惠員未盡查證義務，逕自傳播不實言論，致選民對陳筱諭產生負面觀感，依違反選罷法判刑4月，褫奪公權1年。案經賴惠員提上訴，二審由台南高分院審理。

二審合議庭認為，賴惠員言論涉及陳筱諭競選經費來源，是具公共性而屬可受公評之事，難認有真正惡意，因此撤銷原判決，改判賴惠員無罪。案經台南高分檢上訴，最高法院認為二審判決有理，駁回檢方上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1120223