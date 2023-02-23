誘騙民眾赴柬埔寨從事詐欺 中市警查獲女蛇頭

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台中市警方23日表示，發現有人蛇集團以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作。111年9月陸續拘提吳姓女蛇頭等人到案，檢方已於112年1月依違反人口販運防制法起訴。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警方今天表示，發現有人蛇集團誘騙民眾前往柬埔寨從事詐欺及性交易等不法行業，去年9月陸續拘提吳姓女蛇頭等人到案，檢方已於今年1月依違反人口販運防制法起訴。

台中市警察局刑事警察大隊上午召開記者會指出，刑大偵六隊長期布線蒐證，鎖定吳姓女子（26歲）於去年9月自柬埔寨入境返國時，在桃園國際機場實施搜索、拘提，經檢察官複訊後認定吳女涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向台中地方法院聲請羈押獲准並羈押達4個月。

警方調查發現，吳女結合柬埔寨當地犯罪集團，於柬埔寨境內多元經營包含詐欺集團、酒店性交易等多項不法行業，除於臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作。

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被害人入境後，警方說，集團隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，並於女子反悔不願意繼續陪酒工作後，即予轉賣至特定會館強迫賣淫；另外，還以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，強扣護照、沒收手機並私行拘禁，以此強迫被害人從事「假投資」的電信詐欺。

警方調查過程中，還發現不法集團人員手機內，吳女等人因窩裡反，凌虐同夥共犯等情事，逼迫男子穿著女性內衣再予以毆打，手段相當兇殘，幸好警方即時查緝相關人員到案，避免更多人因此受害，全案已由檢方以違反人口販運防制法及刑法買賣人口等罪起訴。（編輯：謝雅竹）1120223