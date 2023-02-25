塵爆案 二審認定八仙樂園有過失判須賠傷者千萬

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八仙塵爆案3名傷者提告求償官司，二審高院24日認定八仙公司有過失責任，必須與主辦派對公司及負責人呂忠吉（圖）合計共賠償新台幣2395萬餘元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）八仙塵爆案3名傷者提告求償官司，二審高院昨天認定八仙公司有過失責任，必須與主辦派對公司及負責人呂忠吉合計共賠償新台幣2395萬餘元。可上訴。

台灣高等法院新聞稿指出，八仙公司事前與呂忠吉協調細節，由時任總經理陳慧穎簽約，並就彩色派對活動進行住房與票券優惠廣告宣傳，欲透過票券銷售產品，同時提供消費者購買八仙樂園午后優惠票、彩色派對住房專案，形成組合商品。

新聞稿指出，八仙公司提供開放停車場、協助安排接駁車、延長餐飲商店等設施營業時間，與彩色派對形成完整服務網絡，並因彩色派對活動提升八仙公司營運收益，因此八仙公司依消費者保護法第7條第1、3項規定負賠償責任。

新聞稿提到，彩色派對活動場地為供農業使用水池，而非供經營游泳池、舉辦活動使用，且未取得使用執照，八仙公司違反觀光遊樂業管理規則第23條不得將觀光遊樂設施分割出租規定，也不符合消費者合理期待的合法安全場地。

高院指出，林姓傷者、張姓傷者、吳姓傷者因受有大面積燒傷，提出民事求償，分別獲賠新台幣767萬餘元、891萬餘元、736萬餘元。

高院認為，當時負責噴灑色粉的沈姓、盧姓工作人員對於塵爆無法預見，及時任八仙公司董事長的陳伯廷，因無執行職務違反法令致損害他人，因此均不負賠償責任。

全案緣於，瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司，於民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷。

主辦彩色派對的負責人呂忠吉，經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，108年已入監服刑，因不符假釋遭駁，提起行政訴訟，由宜蘭地方法院審理中。另外，死傷者與家屬委託消基會提起團體訴訟，分別向呂忠吉、八仙公司等單位求償共計99億餘元，由士林地方法院審理中。（編輯：陳政偉）1120225