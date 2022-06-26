八仙塵爆7週年 昔日水上樂園淪死寂廢墟[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年顏色鮮豔的「勇闖馬達加斯加」遊具，如今彷彿一盤吃剩的義大利麵。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文、攝影：中央社記者徐肇昌

它曾經是每逢假日就擠滿人潮、充滿歡聲笑語的樂園。

不少住在北台灣的6、7年級生，每到夏天一定會想到八仙水上樂園戲水消暑。「躺著玩、坐著玩、趴著玩，還是八仙好玩！耶耶耶耶耶！」廣告詞超洗腦，它曾經是一個水上遊具琳瑯滿目、新奇好玩的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2015年6月27日晚間一場彩色派對使用的色粉燃燒，造成15死、400多人輕重傷的「八仙塵爆」，園區停業，相關民事訴訟仍在進行，樂園再也回不去了。

事發後，出租土地的國有財產署限期八仙騰空地上物歸還土地。塵爆事件地點「快樂大堡礁」等遊樂設施皆已拆除多年，現場長成一片綠油油的草地，目前叫得出的遊具大概剩下4座，死寂的園區幾乎已被蔓生的雜草掩沒，令人唏噓。

影片來源：中央社

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年的「大唐溫泉物語」也閒置在原地。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年園區內適合親子遊玩的「歡樂加勒比」遊具，水池內長滿雜草。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年驚險刺激的「百慕達禁區」遊具，水道上遭塗鴉客塗鴉，植被蔓延到滑水道。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年驚險刺激的「幽浮迷航」遊具，雜草蔓延到滑水道。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年驚險刺激的「幽浮迷航」遊具，滑水道出口雜草叢生。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，園區內現今被大量綠樹、綠草覆蓋，叫得出名字的遊具剩下4座。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年園內供遊客休息的桌椅集中存放。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年園區內的餐飲商品區旁，擺放著恐龍雕像。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年的「勇闖馬達加斯加」遊具旁大象雕像，象牙已脫落敗壞。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年的「生態世界」園區，依舊保留原本的水池。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日

八仙樂園粉塵爆炸案將在27日滿7年，當年園內供遊客休息的桌椅排列整齊，造景用的大石頭也集中存放。中央社記者徐肇昌攝 111年6月26日