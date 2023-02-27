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台東自小客車衝入對向車道撞小貨車 2死2傷

2023/2/27 19:13
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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台9線348公里台東卑南鄉美農村煙草間，今天下午張姓男子駕駛自小客車不明原因駛入對向車道，與小貨車對撞；張男與車上詹姓乘客傷重，送醫搶救不治，小貨車上2女受傷送醫急救。

台東警分局表示，下午2時50分接獲110報案，在卑南鄉美農村煙草間（省道台9線348公里處）發生重大交通事故。

員警到場處理，40歲張男駕駛小客車載詹姓友人，沿台9線由南向北行駛，不明原因駛入對向車道，撞上滿載高麗菜的小貨車。

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自小客車車頭全毀、嚴重變形，2車4人都受困在變形車體內，張姓駕駛及詹姓乘客都無意識，消防人員破壞車體拉出時，兩人都已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫搶救不治。

小貨車駕駛楊姓女子及乘客楊女也受困在變形車體內無法動彈，但2人意識清楚，消防人員破壞車體後將2人救出，2女身上有多處挫傷，楊姓駕駛雙腳骨折，送醫急救中。事故確切肇事原因警方深入調查。（編輯：陳仁華）1120227

#台東警分局
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